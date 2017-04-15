اعتبر كاتب صحفي أن المدخل الوحيد لحل مشكلة البطالة في المملكة هو أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيف برنامج “نطاقات” من السعودة الوهمية، لافتا إلى ضرورة أن تقوم السعودة على أرضية صلبة وتوظيف حقيقي.
وأشار الكاتب الدكتور عبدالله بن ربيعان في مقاله المنشور بصحيفة “الرياض”، إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين والعاطلات تعود إلى السعودة الوهمية، التي صاحبت برنامج “نطاقات” منذ نشأته، مبينا أن البرنامج اعتمد في سنواته على إستراتيجية توظيف سعودي مقابل فيزا لاستقدام أجنبي ، على أن يدفع صاحب المنشأة رسوم استقدام الأجنبي، مقابل إعادتها له بدفع نصف راتب السعودي.
وقال إن هذه الإستراتيجية رفعت نسب وأرقام السعودة، لكن للأسف كان رفعا “وهميا” لا حقيقياً، والنتيجة أن هذه الإستراتيجية تحولت فيما بعد إلى فصل السعودي مقابل كل أجنبي يغادر، مضيفا أن “نطاقات” تحول لبرنامج فصل وليس برنامج توظيف، مدعوما ببنود المادة ” 77 “.
ولفت إلى أن تزايد نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة المتتالية من العام الماضي، بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء، يؤكد أن الاقتصاد يمر بحالة تباطؤ وضعف في خلق فرص العمل، ما أدى إلى الزيادة التراكمية لنسب البطالة عند مستوى مرتفع ومقلق.
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