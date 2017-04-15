ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف، السبت، حافلات أهالي الفوعة وكفريا إلى 43 قتيلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الحصيلة جديدة لقتلى التفجير الانتحاري بلغت “43 قتيلاً هم 38 من أهالي الفوعة وكفريا وأربعة مقاتلين من الفصائل المعارضة وخامس مجهول الهوية”.
كما أشار المرصد إلى أن “الخسائر البشرية إلى ارتفاع نتيجة وفاة البعض متأثرين بجروحهم فضلاً عن العثور على مزيد من الجثث في مكان التفجير” في منطقة الراشدين الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب.
وكان المرصد قد صرّح، في وقت سابق، عن سقوط 24 قتيلاً في التفجير.
من جهتها، ذكرت مصادر أن سيارة مفخخة استهدفت النقطة التي تتجمع فيها الحافلات التي تقل أهالي المهجرين الذين كانوا سيغادرون إدلب وفقاً لاتفاق المدن الأربعة.
وطالبت المعارضة السورية على الفور بحماية المهجرين كافة ضمن اتفاق البلدات الأربع. كما حذّرت من أعمال انتقامية بحق الخارجين من مضايا والزبداني.
واستأنفت الحافلات، عصر السبت، طريقها بعد توقف استمر ساعات طويلة، وفقاً للمرصد.
وقال مدير المرصد لفرانس برس، إنه بعد طول انتظار “انطلقت خمس حافلات من كل من القافلتين” اللتين تقلان آلاف الأشخاص ممن تم إجلاؤهم من بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب (شمال غرب) وبلدتي مضايا والزبداني قرب دمشق.
من جانبهم، أصدر أهالي مدينة مضايا العالقون في كراجات الراموسة الخاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد في حلب بياناً أدانوا فيه التفجير.
وناشدوا الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية المعنية تأمين الحماية اللازمة لإيصالهم نحو وجهتهم في إدلب، بعد الاحتقان الحاصل إثر التفجير.
كذلك حملوا الجهات الراعية لاتفاق المدن الأربع كامل المسؤولية على سلامتهم.