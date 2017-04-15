أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس الماضي أن الولايات المتحدة رمت أكبر قنبلة غير نووية على أفغانستان، ولكن صحيفة إسرائيلية شككت بأن تكون القنبلة التي أطلق عليها اسم “أم القنابل”، هي الأكبر بالفعل.
وكشفت “هآرتس” أن القنبلة التي أسقطها الجيش الأمريكي تعد الثانية في الترتيب من حيث الحجم والقوة، بالنسبة للقنابل غير النووية.
وقالت في تقريرها الذي ترجمته “عربي21“: “قد تكون أمريكا أسقطت أم القنابل، ولكن روسيا لديها واحدة أكبر”.
وأوردت أن القنبلة الروسية تدعى “أبو القنابل”، وأن النسخة الخاصة بها أقوى بأربعة أضعاف، مع عائد انفجار ما يقرب من 44 طنا من مادة “تي أن تي” شديد الانفجار.
في حين أن “أم القنابل” الأمريكية يستهدف انفجارها دائرة نصف قطرها أكثر من ميل واحد، وعائد انفجار يبلغ 11 طنا من مادة “تي أن تي”، ما يعني أقل من مثيلتها الروسية.
وطوّر الصاروخ الروسي في عام 2007، وهو سلاح حراري يختلف عن القنبلة التقليدية، يقوم بجمع الأكسجين في الغلاف الجوي بشكل كبير، ما يوسع من مجال تأثير الانفجار.