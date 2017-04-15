وجهت جهات عليا وزارات ومؤسسات الدولة ومجالس الغرف التجارية في المملكة بتوفير فرص عمل لمجهولي الأبوين كلاً بحسب مهاراته وميوله.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الحياة»، إن التوجيهات الأخيرة جاءت بناءً على دراسة شاملة رفعتها جهات حكومية عدة إلى الجهات العليا عن ظاهرة مجهولي الأبوين ومعالجتها وآليات التنفيذ.
وأكدت التوجيهات، التي تلقتها مجالس الغرف التجارية والصناعية من وزارة التجارة والاستثمار، أنه «من مبدأ الدور الاجتماعي والخدمة المجتمعية لمثل هذه الفئة، وتنفيذاً وتحقيقاً للأمر السامي، فإن الأمر يتطلب الحرص على الإسهام في توفير فرص العمل المناسبة لهذه الفئة كلاً بحسب مهاراته وميوله». يذكر أن جمعية الوداد الخيرية بجدة بادرت أخيراً بتكفلها باحتضان جميع مجهولي الأبوين لمن هم دون العامين على مستوى المملكة، شريطة ألا يكونوا تحت العناية الطبية.