أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميمًا لجميع المحاكم يقضي بالالتزام بكافة الأوامر السامية الخاصة بعدم استخراج حجج الاستحكام لكافة الأراضي والعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، وأكد الصمعاني أن الأوامر السامية أشارت إلى عدم النظر بكافة الطلبات المتعلقة باستخراج حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين، وبحسب خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه فإن هذا الموضوع يعتبر منتهيًا بحسب الأوامر السامية، وجاء تأكيد الدكتور الصمعاني على الالتزام بالأوامر السامية المشيرة إلى إيقاف النظر بكافة طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين بعد طلب سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة المتضمن السماح لأصحاب العقارات السكنية المنزوعة ملكيتها لصالح توسعة مسجد الميقات وتطوير المنطقة المركزية وتعديل طريق الملك فيصل بالمدينة المنورة (الدائري الأول) باستخراج صكوك استحكام عليها، وتضمن الخطاب بضرورة الرفع فقط عما يستدعي الرفع به على حدة.
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