أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان لـ«الوطن» أمس، أن هيئة الفصل في المخالفات المرورية هي الجهة المخولة بالنظر في نزاعات المخالفات المرورية، وفي حال ثبت لها خطأ في التسجيل، فلها الحق في إصدار قرار يلغي المخالفة المرورية، ولها الحق كذلك في تثبيتها.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال لـ«الوطن» حول اعتراض قائد مركبة على تسجيل مخالفة «عدم المحافظة على لوحات المركبة»، وقيمتها 1000 ريال عن طريق مرور المدينة المنورة، وهو من سكان الأحساء، فيما جرى تزويد المتحدث الرسمي ببيانات المركبة. وطبقا لحديث قائد المركبة لـ«الوطن» فإن هذه المخالفة لم يرتكبها، ولم يصل بالمركبة إلى المدينة المنورة في تاريخ المخالفة يوم 28 صفر الماضي، مطالبا إدارة مرور المدينة المنورة بتزويده بصورة من نظام الرصد الآلي «باشر»، للتحقق من المخالفة. وأضاف أنه قدم اعتراضا لإدارة مرور الأحساء منذ ربيع الأول الماضي بغرض مخاطبة مرور المدينة المنورة، لافتا إلى أن التأخر في إجراءات التأكد من صحة المخالفة تسبب في تعطل كثير من خدماته «الحكومية» والإلكترونية التي تتطلب تسوية جميع المخالفات المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية.