كشف المواطن، سعد محمد عبدالله آل المنصور الشهراني، عن تفاصيل إعفائه عن قاتل اثنين من أبنائه لوجه الله بمحافظة “خميس مشيط”، معتبرًا أن ذلك لوجه الله تعالى، مبتغيًا المثوبة والأجر من الله.
ووفقًا لـ “سبق”، قال المواطن، إن تفاصيل الواقعة تعود حينما قتل اثنين من أبنائه (٢٨ و٢٦ عامًا)، وأُصيب شقيقهما الأصغر، من جراء تعرضهم لطلق ناري من سلاح رشاش قبل نحو ستة أشهر.
وأشار إلى حضور مشايخ القبائل وكبار السن طلبًا للعفو عن القاتل، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة عند مشاهدة جموع الناس تطلب منه التنازل عن القاتل طمعًا في الثواب من الله، متابعًا: أعلنت تنازلي عن القاتل لوجه الله سبحانه وتعالى؛ إذ إنني مؤمن بالقضاء والقدر.
يُذكر أن عدد من مشايخ القبائل، كانو قد تقدموا وسعوا في عتق رقبة القاتل من حد السيف، يتقدمهم الشيخ سعيد بن سعد آل شاهر، بالشكر لوالد القتيلَيْن، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء والثواب نظير تنازله وإعتاق رقبة القاتل من القصاص .