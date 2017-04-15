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عناية إلهية تنقذ عامل بعد ملاحظته لسيارة منحرفة عن المسار ومتجهة بسرعة البرق تجاهه في أحد شوارع المملكة, حيث قام بالهروب مستبقا وصول السيارة, ثم الحاجز الذي اصطدمت به السيارة قبل اتجاهها نحوة لكان من الممكن أن ترتطم به بسرعة مخيفة..بحسب مزمز
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