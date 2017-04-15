كشفت مصادر مطلعة حسب صحيفة “عاجل”، أن كافة أعضاء مجلس الشورى، تلقوا دعوة للحضور إلى المجلس يوم الأحد المقبل (16 أبريل 2017)، دون قبول أي أعذار.
وبينت المصادر، أن الدعوة أكدت على عدم قبول أي عذر بعدم الحضور في الموعد المحدد، خاصة وأن أعضاء الشورى كان من المفترض لهم الحصول على إجازة من المجلس هذا الأسبوع، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها الأعضاء دعوة وينص فيها على عدم قبول الأعذار.
وكان مجلس الشورى وافق بأغلبية الأصوات، في مطلع الشهر الجاري، على منح الأعضاء إجازة لمدة أسبوع، تزامنا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وعلى هذا تم تقديم بعض جلسات المجلس لإتاحة الفرصة للحصول على الإجازة.