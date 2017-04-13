أماط مقطع فيديو، وثَّقه مساعد المدير العام للهلال الأحمر بمنطقة تبوك للشؤون الإسعافية خالد الصالح، ما أُشيع حول أن السرعة وانشغاله بالجوال سبب الحادث الذي تعرَّض له نهاية الأسبوع الماضي أثناء قيامه بجولة تفقدية على مراكز إسعافية بالمنطقة..بحسب مزمز
وأظهر الفيديو توقُّف عداد مقياس السرعة عند سرعة 1000 كلم في الساعة بعد الحادث. وتحدث “الصالح” في المقطع بأنه أبلغ زملاءه قبل مشاهدته العداد أنه لم تتجاوز سرعته 100 كلم في الساعة، كما أظهر الفيديو سلامة مكان السائق فقط، بينما تضررت السيارة بالكامل. وقال “الصالح”: “الحمد لله أن نجوت من الحادث؛ وذلك يعود إلى فضل الله أولاً، ثم دعاء الوالدين”. مقدمًا شكره لكل زملائه، ولكل من سأل عنه.
ويُعد “الصالح” من أبرز القيادات الإسعافية في منطقة تبوك؛ إذ ساهم في ربط عمليات المنطقة؛ لتصبح العلميات مشتركة من حيث ارتباط جميع الإدارات الأمنية والصحية والخدمية بشكل تدريجي. وقد تدرج في العمل من “مسعف”، ثم “مدير مركز إسعاف حقل”، ثم “مدير مركز إسعاف تبوك”، ومدرب ومحاضر إسعافات أولية، ومدرب برنامج أسفير الدولي للإغاثات الخارجية، كما شارك رسميًّا في إغاثة الشيشان وكوسوفا والعريش بمصر وقرقيزستان، وإغاثة الشعب الفلسطيني بالأردن.