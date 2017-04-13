طالب الكولومبي رينيه هيجيتا مدرب حراس مرمى نادي النصر السابق، السلطات الكولومبية بتوفير الحماية له بعد تلقيه تهديدات متواصلة.
ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير فيه إلى تلقيه عدة مكالمات ممن أسماهم بعصابات “قطاع الطرق” الذي هددوه إن لم يدفع لهم أموال.
وقالت صحيفة “itasportpress”:” أن تلك العصابات طلبت من الحارس الشهير في الكرة الكولومبية توفير لهم مبلغ ما يقرب من مليون دولار وإلا سيتعرضون لحياته الأمر الذي أقلق هيجيتا بشكلٍ كبير”.
وأفردت الصحيفة مساحة واسعة للحديث عن الحارس الكولومبي، الذي يعد من أشهر الشخصيات في تسعينات القرن العشرين من خلال حركة العقرب التي عرف بها، وذكرت إرتباطه بتدريب حراس مرمى فريق النصر في الخمس سنوات الماضي.
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