سلط وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الضوء على النوعية التعليمية التي تُدرس في الجامعات السعودية، مؤكدًا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب كما أنها تعاني من قلة الجودة وغياب البحث العلمي.
وألمح العيسى إلى إمكانية خفض أعداد المقبولين في الجامعات بما يضمن تحسين جودة التعليم داخلها، وفقًا لـ “الحياة”.
وأوضح العيسى في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي بعنوان: “الجامعات السعودية ورؤية 2030: المعرفة وقود المستقبل” في الرياض أمس أن قلة جودة جامعات المملكة بسبب استمرارها في قبول أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بما يفوق طاقتها الاستيعابية وفي تخصصات غير مطلوبة.
ولفت العيسى إلى عدة مسببات أخرى لاستمرار قلة جودة التعليم في الجامعات، قائلًا: “تضخم أعداد الطلاب والطالبات في كثير من الجامعات بما يفوق طاقتها الاستيعابية، واعتمادها على مصدر وحيد للتمويل، وهو التمويل الحكومي، وضعف قدرة الجامعات على تحويل جهود البحث العلمي والابتكار إلى منتجات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني، وتحول معظم الجامعات إلى مؤسسات بيروقراطية متضخمة إدارياً وتنظيمياً”.
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