ألقت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة القبض على طبيب سعودي، اُتهم بابتزاز ممرضات سعوديات وتكوين علاقة غير شرعية معهن.
ولفتت التحقيقات إلى أن الطبيب عمد إلى تكوين علاقات غير شرعية مماثلة مع مريضات يترددن على عيادته، وفقًا لـ “المدينة”.
وأكدت التحقيقات أن الطبيب يعمل في أحد المستشفيات الحكومية بالمدينة، وأنه قام بابتزاز ممرضات مقابل تسليم أنفسهم له.
وتقدمت عدد من الممرضات ببلاغ ضد الطبيب، يتهمنه بابتزازهن، للرضوخ له وعمل علاقة غير شرعية معه.
وعثرت جهات التحقيق على أدلة إدانة الطبيب من خلال بحث جواله الشخصي، حيث عُثر فيه على رسائل تهديد للممرضات، محل البلاغ.
من جانبها، أوضحت الشئون الصحية أن الطبيب المتهم تم القبض عليه خارج المستشفى بصفته مواطناً وليس طبيباً يمثل المنشأة التي يعمل بها، مؤكدة أنه منقطع عن العمل بسبب توقيفه.
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