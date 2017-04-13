ألقت الصحافة الأمريكية الضوء على صورة نشرتها وكالة أنباء المملكة (واس) لمدرعة حرس الحدود الجديدة (Caprivi MK3)؛ منوهة بما تمتلكه من قدرات فريدة.
وذكر موقع “HIS Jane’s 360″، الأربعاء (12 أبريل 2017)، أن المدرعة الجديدة ظهرت خلال حدث نظمته المملكة لرفع التوعية الأمنية لسكان مدينة جيزان، وقامت بتصنيعها شركة Mobile Land Systems للصناعات الدفاعية بالإمارات.
وأوضح الموقع الأمريكي، المتخصص بشؤون الدفاع، أن المدرعة مضادة للألغام، وتعد الأولى من نوعها لدى قوات حرس حدود المملكة، ومن المنتظر أن تقوم بدور كبير في حماية أمن الحدود الجنوبية خلال الصراع الذي تشهده اليمن..بحسب مزمز
وأشار الموقع إلى أن إدارة الشركة الإماراتية امتنعت عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص المدرعة، ولذا لم يستطع التوصل لأي معلومات حول تفاصيل العقد الذي أبرمته مع المملكة لإمداد قوات حرس الحدود بها.
وبحسب المعلومات الواردة بموقع الشركة فإن المدرعة (Caprivi MK3) يصل وزنها إلى 10 أطنان، وقادرة على حمل 10 أشخاص، ومواجهة الصواريخ الباليستية.