قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض سجن شاعر شعبي لمدة شهرين، على خلفية كتابة قصيدة مسيئة لرجال الأمن.
وكان قد نشر الشاعر قصيدته الشعرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر- يوتيوب”، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأدانت المحكمة، في حكم ابتدائي، المدعى عليه بإنتاجه وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته قصيدة عامية تسيء لبعض رجال الأمن، وقيامه بتسجيلها بصوته ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة إن الشاعر نقض ما سبق أن تعهد به من عدم كتابة القصائد التي تمس بالنظام العام ونشرها.
وبالإضافة إلى سجن الشاعر، قررت المحكمة إغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترض كل من المدعي العام والمتهم على الحكم الصادر، وقررا تقديم لائحة اعتراضية إلى الاستئناف خلال 30 يوما.
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