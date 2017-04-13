حصلت السورية أرملة رجل الأعمال الشهير على حكم قضائي جديد عقب حكم آخر مكتسب القطعية صدر مؤخرًا يتضمن ثبوت زواجها من رجل الاعمال الراحل.
وجاء حكم المحكمة باثبات زواجها وأن نصيبها سوف يتجاوز 67 مليون ريال من الإرث حسب تقديرات الأموال والعقارات التي تركها رجل الاعمال، بحسب “المدينة”.
وطالبت الأرملة السورية، الأسبوع الماضي، في دعوى جديدة أمام محكمة الأحوال، للمطالبة بنصيبها من الإرث.
وحددت محكمة جدة منتصف الشهر المقبل للبدء في حصر تركة رجل الأعمال تمهيدًا لإعطاء كل وريث له حصته الشرعية من الأموال والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة.
من جانبها، تقدمت الأرملة السورية بالشكر لكل من ساندها من أبناء المملكة السعودية، لوقوفهم إلى جوارها رغم المضايقات التي واجهتها من أبناء زوجها ومحاولاتهم منعها حقها، لأكثر من سنتين.
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