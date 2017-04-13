أفصح محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج “إيجار”، عن تنسيق مستقبلي مع وزارة العدل لربط شبكة نظام “إيجار” بقضاة التنفيذ في وزارة العدل، الذي يخولهم بتنفيذ الإخلاء في حال عدم انتظام المستأجر في السداد، فضلا عن تنسيق آخر مع شركتي الكهرباء والمياه لربط أنظمتهما بالشبكة، بحيث تكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام حتى سداد ما عليه.
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