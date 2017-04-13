أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حان الوقت لإنهاء الحرب الأهلية الوحشية في سوريا، وهزيمة الإرهابيين، والسماح بعودة اللاجئين لبلدهم.
وفي تصعيد جديد له، وصف ترامب رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه “جزار، ولا بد من عمل شيء حياله”.
وذكر ترامب أن “إلقاء الغاز على الرضع والأطفال وتركهم يموتون بين أيدي عوائلهم أمر غير مقبول”.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب الأهلية الوحشية، وهزيمة الإرهابيين، والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم”.
وأضاف: “علينا العمل معا من أجل حل الكارثة الحاصلة حاليا في سوريا”، موجها الشكر إلى دول الحلف الأطلسي على إدانتها الهجوم الكيميائي، الذي استهدف بلدة خان شيخون في الرابع من الشهر الجاري.