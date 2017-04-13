نشر الحساب الرسمي لإذاعة “ufm” الرياضية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تصريحات هامة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، ذكر من خلالها أنه فيما يخص قضية اللاعب عوض خميس فإن إدارة الاحتراف ستصدر قرارها حيال القضية في اليومين المقبلين.
وأضاف عادل عزت: “استلمنا التقرير من اللجنة المشكلة لمتابعة قضية الحارس محمد العويس، وسيتم دراسته ورفعه للجهات المختصة لاتخاذ القرار”.
واختتم رئيس اتحاد الكرة بالتأكيد على أنه سيتم العمل على تطوير النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وأنظمة الروابط، وأيضا عمل لوائح جديدة مثل لجنة الأخلاق والقيم، وسيتم العمل على تجديد اللاوائح الداخلية وسد جميع الثغرات الموجودة بداية من الموسم القادم.
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