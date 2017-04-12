أقر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم ارتباط نجاح الطالب في المراحل الدراسية الثلاث بمادتي التربية البدنية والفنية، مؤكدا أن تلك المادتين أصبحتا متطلبا أساسيا للانتقال إلى الصف التالي في السلم التعليمي.
وبحسب معلومات وفقا لموقع “عين اليوم”، فقد جعل العيسى مادتي التربية البدنية والفنية شأنهما شأن المواد الدراسية الأخرى ضمن الخطة الدراسية، مشددا على المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم على ضرورة اعتبار تلك المادتين أساسيتين للنجاح في الصف الدراسي والانتقال إلى الصف التالي.
واستند العيسى في قراره على المادة الخامسة التي ورد فيها “ينقل الطالب للصف التالي إذا أتقن 75% من معايير كل مادة بما فيها معايير الحد الأدنى” للمرحلة الابتدائية، وفي المادة السابعة أن الطالب يعد ناجحا إذا حصل على النهائية الصغرى كما ورد في القاعدة الرابعة الفقرة ( 4-1) للمرحلة الثانوية والفقرة (4-2) للمرحلة المتوسطة.
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