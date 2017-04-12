قدَّر عقاريون متخصصون في الرياض وجدة والشرقية، حجم التراجع في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية حتى بداية شهر أبريل الجاري بنحو 15% – 30%، مع إمكانية حدوث تراجع إضافي خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق؛ أكد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد، أن وزارة الإسكان تخطو خطوات سريعة لخفض القيمة السوقية للمنتجات العقارية من خلال ميزان العرض والطلب.
وقال بارشيد “الوزارة لا تفرض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء لجباية الأموال، وأتوقع أن تتضح الصورة بشكل كامل مع نهاية 2017، باعتبارها المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تستهدف المساحات من 10 آلاف متر فما فوق”.
وذكر، أن أسعار الوحدات السكنية الناجمة عن اندماج الملاك وشركات التطوير العقاري، ستكون أقل من الأسعار المطروحة حالياً في السوق.
من جهته، بيّن عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي أن بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي بالرياض سيلقي بظلاله على المنطقة الشرقية.
وتوقع انتعاش السوق مع نهاية عام 2017، إذ إن الحركة التصحيحية ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وأن التحول الإيجابي في القطاع العقاري سيبدأ مع بداية 2018.
من ناحيته، أوضح عبد الله شهاب (عقاري) أن تراجع أسعار الأراضي الخام خلال الفترة القادمة في حاضرة الدمام بنسبة تراوح بين 25% – 30%، إذ تراجعت أسعار بعض المخططات إلى ما بين 800 – 900 ريال للمتر المربع، مقابل 1200 – 1300 ريال، متوقعا استمرار الانخفاض مع نهاية العام الحالي ليصل إلى حدود 600 – 700 ريال للمتر الواحد.
وفي جدة؛ توقع رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، أن تصل نسبة الانخفاض في العقار في جدة إلى نحو 15%.
وأرجع ذلك لعدة أسباب على رأسها أن جدة تختلف عن الرياض كون جدة منطقة سياحية بطبيعتها على عكس الرياض؛ ما سيعمل على تقليل نسبة الانخفاض، إضافة إلى أن جدة منطقة تجارية تتميز بكثرة المؤتمرات والمناسبات بها.
وفي العاصمة الرياض، أكد الخبير في الشؤون العقارية فهد الشرافي انخفاض أسعار الفلل الجاهزة والأراضي السكنية المخدومة في الأحياء الجديدة 30%، معللا ذلك بقلة السيولة في السوق، والركود الاقتصادي للكثير من القطاعات بسبب الإصلاحات الاقتصادية وفقا لـ”عكاظ”..
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