طالب استشاري الطب الباطني والروماتيزم، الدكتور صالح الصقير، هيئة مكافحة الفساد للتحقق من صحة توظيف مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، لماجد النعيم زوج إحدى ابنتيه وكيلاً لمركز دراسة الطالبات في الجامعة وذلك بحسب موقع”تواصل”.
وكان مغرّدون على “تويتر” تداولوا نبأ تعيين الدكتور أبا الخيل لأزواج بناته في وظائف مرموقة بالجامعة؛ ما اعتبروه أمراً يخالف أسس النزاهة ويدخل في المحسوبية والمحاباة.
وأبدى عدد من المغرّدين انتقادات حادة للأمر، فيما دعا البعض للتحقق في الواقعة، ونشر آخرون خطابات تعيين أزاوج بنتي الدكتور أبا الخيل مرفقة بتغربداتهم وصوراً للزوجين.
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