كشفت رسالة متداولة عبر موقع التواصل “واتساب” تورط وافد عربي في ترويج لحوم دجاج فاسدة على مطاعم منطقة “بيشة”.
واعترف الوافد أمام جهات التحقيق، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه، ببيعه كميات كبرة من لحوم الدجاج الفاسدة على مطاعم محافظة بيشة.
وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة “واتساب”، تظهر محادثة بين شخصين يتفاوضان على البيع، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأوضحت بلدية بيشة، ملابسات القبض على الوافد العربي، حيث تم استدراجه عن طريق نصب كمين له.
وقال المهندس محمد آل بشر، رئيس بلدية محافظة بيشة، إن البلدية نسقت مع أحد عمالها التواصل مع الجاني، بحجة عقد صفقة معه للاتفاق على المكان والموعد المخصص للتسليم. وتابع: “بعد وصوله إلى الموقع قبضت عليه الجهات الأمنية وتمت مصادرة البضاعة”.