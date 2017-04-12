توقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار، الأربعاء (12 أبريل 2017)، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة.
ووفقا لموقع عاجل بين الدكتور المسند أيضًا تأثر مناطق الرياض والقصيم وشمال شرق السعودية ومنطقة تبوك برياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار، كما تستمر الرياح الجنوبية المثيرة للغبار غرب منطقة مكة.
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