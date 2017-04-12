أكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي القرشي، أوقفت ابن مسن جدة (87 عامًا)، موضحة أنه المتسبب في حجز أبيه في غرفة بإحدى بنايات حي الوزيرية جنوبي جدة بعد أن قيده بالسلاسل.
وأوضح المتحدث أن الابن المتسبب في الاحتجاز (37 عاما) قال في التحقيقات المبدئية أن والده يعاني من أمراص نفسية وعقلية، كما يعاني من الخرف، والشيخوخة.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر المسن وهو ملقي على الأرض وبجواره بعض احتياجاته البسيطة، من خلف باب مغلق عليه بالسلاسل.
وتسبب مقطع الفيديو في موجة من الغضب بين النشطاء الذين طالبوا الجهات المختصة بضرورة التوصل لأبنائه المتسببين في حجزه والتحقيق معهم.
وبينت التحقيقات أن المسن من جنسية يمنية، وتقرر تحويله لمستشفى الصحة النفسية بجدة ثم نقل لاحقا لمستشفى الملك عبدالعزيز بسبب سوء حالته الصحية.
من جانبهم، قال شهود عيان، إن المسن كان قد تم احتجازه في غرفة بالطابق الأرضي ببناية مطلة على شارع عام.
وأكد منصور النهاري أن أشخاصا استأجروا غرفة بابها يطل على شارع عام قبل نحو أربعة أشهر، موضحًا أنه في ذلك الوقت شاهد سيارة تقل ثلاثة أشخاص وبصحبتهم مسن عاجز عن الحركة، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأضاف شاهد عيان آخر، ويسمى سعود إبراهيم أنه فوجئ ذات يوم بباب الغرفة مفتوحا، وطلب منه المسن ماء وطعام، متابعًا: “ظل أهالي الحارة يتناوبون على تقديم الحليب والطعام له بين كل فترة وأخرى”.
وتابع: “بعدها شاهدت أشخاصا يضعون سلاسل على باب الغرفة ثم يتركونه ويرحلون”.
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