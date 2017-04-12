أصدرت المحكمة العامة بمحافظة شقراء حكما بسجن معلم لمدة 5 أيام، لتحريضه ضد أحد المواطنين والتشهير به عبر موقع “تويتر”، كما ألزمته بحذف التغريدات المسيئة.
وكان المواطن المتضرر وفقا لـ “سبق”، قد تقدم بدعوى للمحكمة يفيد خلالها بوجود حساب باسم أحد المعلمين على “تويتر” ينشر تغريدات مسيئة ضده، ليتم استدعاء المعلم ومواجهته بالتغريدات، حيث أنكر مسؤوليته عنها في جلستين متتاليتين.
وبعد التحقيق مع المتهم من قبل الشرطة، أقر بأن الحساب المذكور يخصه وأنه المسؤول عن تلك التغريدات، ليحكم ناظر القضية بإدانته بالكيد وقصد الإضرار والتشهير بالمواطن والتحريض عليه.
وصدر حكم بحقه بالسجن 5 أيام وإلزامه بحذف التغريدات وأخذ تعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، واكتسب الحكم القطعية بعد التصديق عليه من قبل محكمة الاستئناف بالرياض.
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