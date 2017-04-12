قال المتحدث الرسمي لمرور منطقة الرياض العقيد طارق الربيعان، إن المواطنة المُسنة التي توفيت في حادث مروري وهي تقود سيارتها جنوب حائل، فيما أصيبت شقيقتها، يحق لذويها المطالبة بديتها.
وأوضح الربيعان وفقاً لـ”عين اليوم”، أنه على الرغم من مخالفة المواطنة بقيادتها السيارة؛ حيث غير مسموح لها بذلك، إلا أنه في حالة حمل تقرير المرور الطرف الآخر مسؤولية الحادث، فإنه يحق لذويها الحصول على الدية.
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