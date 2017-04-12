أكدت مصادر أن وزير العمل علي الغفيص أصدر أمس (الثلاثاء)، قراراً وزارياً بتعيين لطيفة بنت سليمان أبونيان، مستشاراً له لشؤون الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الحياة” أن أبونيان التي كانت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية، تعتبر أول سيدة سعودية يتم تعيينها بمنصب مستشار لوزير، وذلك بما يتوافق مع الأهداف والمبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030، والتي تتطلب التدوير الوظيفي.
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