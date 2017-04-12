أكد عدد من مخالفي نظام الإقامة بالمملكة من القاطنين بجوار ميدان المستقبل بمدينة جدة، ترحيبهم بحملة “وطن بلا مخالف” التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف مؤخراً، واستعدادهم للرحيل إلى بلدانهم قريباً.
ورصد تقرير مصور نشرته صحيفة “عين اليوم”، عدداً من مخالفي نظام العمل والإقامة من جنسيات إفريقية وصلت مدة مخالفة بعضهم إلى 20 عاماً، حيث أكدوا أنهم سيعودون إلى وطنهم بدايةً من شهر رمضان.
وكشف أحد سكان الحي الذي تسكن فيه العمالة المخالفة، أن السكان يعانون من هؤلاء العمالة؛ بسبب المشاكل التي يفتعلونها، فضلاً عن انتشار السرقات، مشيراً إلى أنهم يتجمهرون كعصابة واحدة عند حدوث أي مشكلة ويقومون بضرب أبنائهم.