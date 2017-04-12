قال وزير المالية محمد الجدعان إن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد يتعرضون لخسائر؛ بسبب إجراءات التصحيح الاقتصادي والاقتصاد بشكل عام، ولكن ليس بسبب الحكومة، مؤكداً ضرورة قبول الدورة الاقتصادية.
وأوضح خلال لقاء مع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، أن الإفلاس ليس عيباً، مستشهداً بأن في كل دول العالم هناك بنوكاً وشركات تفلس وتظهر بنوك وشركات أخرى، مشدداً على أهمية التصحيح الاقتصادي وعدم الخوف منه..بحسب مزمز
وأضاف أنه كمحام أيضاً يرى أن أكثر سؤال يواجه المحامين من المستثمرين الأجانب يكون حول إجراءات الإفلاس في السعودية، مضيفاً أنه لا يوجد لدينا إجراءات، معلقاً: “عيب الواحد يفلس عندنا”.