قررت إدارة تعليم القنفذة إغلاق المدرسة الابتدائية الرابعة يوم أمس، بعد تجدد إصابة عدد من الطالبات والمعلمات بالتسمم منذ مطلع الأسبوع الحالي الذي استؤنفت فيه الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الثاني، وكانت الإصابات قد طالت من جديد عددا من الطالبات ومنسوبات المدرسة، مع ظهور أعراض الإعياء والاستفراغ وآلام بالبطن خلال الثلاثة أيام الماضية، ووقف فريق من إدارة الطب الوقائي بصحة القنفذة على مبنى المدرسة، وتم أخذ عينات من خزان المياه والأغذية الموجودة بالمقصف..بحسب لجينيات
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