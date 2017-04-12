وجّه الشيخ صالح المغامسي نصيحة للطلاب والطالبات على خلفية توافق الاختبارات النهائية مع شهر رمضان، مطالبا وزارة التعليم بمراجعة ذلك والحرص على إبعادها عن الشهر المبارك، للتخفيف على الطلاب والطالبات.
وقال المغامسي إن على الطالب أن يركز على المذاكرة، مع القيام بواجباته التعبدية وما يستطيع من عبادات، وألا يكلف نفسه أي شيء قد يضر بدراسته ومصلحته الشخصية..بحسب مزمز
وطالب الشيخ – في كلمة ألقاها على مجموعة من طلاب الجامعات – وزارةَ التعليم بضرورة مراجعة الجدولة، ومحاولة تقديم الاختبارات، لئلا تتوافق مع شهر رمضان.