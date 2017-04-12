أثارت إستشارة عن ظروف العمل في الخليج على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” غضب في الوسط السعودي وذلك لوصف مهندسين مصريين العمل في السعودية بأنه يسير “بالحب والفهلوة” على حد تعبيرهم.
المنشور المثير للجدل عقد مقارنة بين صعوبة العمل في السعودية والإمارات حيث قال صاحب المنشور إن العمل في الإمارات أصعب من السعودية لأنه يتطلب لغة إنجليزية جيدة بينما لا يتطلب ذلك في السعودية. وأيضاً يتطلب مهندس لديه القدرة على الإبداع ويعمل بقوانين الفيزياء مثل ما يظهر على قناة “ناشيونال جيوجرافيك” على حد وصفه، بينما العمل في السعودية بالحب والفهلوة لذلك الفرص فيها أكثر..بحسب مزمز
مما أغضب بعض السعوديين وجعلوه أحد أسباب فشل البنى التحتية وخدمات بعض المشاريع السعودية لتوظيفهم الأقل كفاءة. فيما تمنى البعض إيجاد شروط صارمة و اختبارات تخصصية على المهندسين الأجانب وعدم التهاون في ذلك.