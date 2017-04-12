تكشفت تفاصيل جديدة عن محاولة الابتزاز الدنيئة التي حاول القيام بها مقيم لبناني؛ للاستيلاء على مليون ريال من زوجته السعودية، وهي الجريمة التي نجحت الجهات الأمنية في محافظة جدة في كشف تفاصيلها وغموضها، والإطاحة بجميع الجناة.
وتفصيلاً، أشارت معلومات، إلى أنَّ اللبناني الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، والمتزوج من السعودية البالغة من العمر 34 عامًا، كان على سابق معرفة بمقيم باكستاني، كان يعمل في مؤسسة والد الزوجة السعودية التي تعرَّضت لمحاولة الابتزاز.
وتقول المعلومات: الزوج اللبناني اجتمع مع المقيم الباكستاني قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتم التخطيط لتنفيذ جريمة الابتزاز، على أن يكافئه عند نجاح الخطة.
وبدأ المقيم الباكستاني في الترتيب لتنفيذ الجريمة، واتفق على أن يشاركه مقيم فلسطيني عند لحظة التنفيذ.
وتشير المعلومات إلى أنَّ الجناة جهَّزوا أدوات تنفيذ الجريمة، التي اشتملت على مسدس وأسلحة بيضاء، إضافة إلى لوحة رقمية، ثبتت على شكل حزام ناسف.
وبيَّنت المعلومات أنَّ الجناة بعد التنسيق مع الزوج المخطط للجريمة دخلوا المنزل، واحتجزوا الزوج مهددين بقتله، ومطالبين بدفع مليون ريال لإخلاء سبيله، وسط استنجاد الزوج في محاولة لاستعطاف زوجته.
وأوضحت المصادر أنَّ الزوجة تظاهرت بالتجاوب معهم، وطلبت منهم السماح لها بإجراء اتصال لتأمين المبلغ، وفي هذه الأثناء مررت البلاغ لمركز العمليات الموحد 911 دون أن يعلم الجناة.
وعلى الفور باشرت دوريات الأمن في جدة الموقع، ونجحت في القبض على الجناة رغم مقاومتهم، ومحاولة الهرب، وبعد تحقيقات في القضية انكشفت تفاصيل الجريمة، وتخطيط الزوج واتفاقه مع الجانيَيْن الآخرَيْن على تنفيذ جريمة الابتزاز التي أفشلها ذكاء المواطنة السعودية، وسرعة مباشرة الجهات الأمنية بالموقع، ونجاح إجراءات التحقيق السريعة.
وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قد أوضح صباح اليوم أن مركز العمليات الموحد (911) قد تلقى بلاغاً بتاريخ 1438/ 7/ 13 من مواطنة سعودية في العقد الرابع من عمرها عن دخول شخصين منزلها في محافظة جدة، وبحوزتهما سلاح من نوع مسدس وسكين، ويدعيان أنَّ لديهما حزامًا ناسفًا، واحتجزا زوجها من “جنسية عربية”، وهدَّدا بقتله أو دفع مبلغ مليون ريال لإخلاء سبيله. وبعون الله تمكنت فرق دوريات الأمن بمحافظة جدة من دخول المنزل، والقبض على الجانيَيْن بعد مقاومة رجال الأمن، ومحاولة الهرب، وضبط المسدس والسكين ومبالغ مالية من عملات عدة.
وقال: تبيَّن أنَّ أحدهما من جنسية آسيوية، والآخر من جنسية عربية، وقد تأكد من خلال الإجراءات المتخذة أنَّ الجانيَيْن كانا على اتفاق مع زوج المبلِّغة؛ ليتمكنوا من ابتزازها؛ ليحصل الزوج على المبلغ.
وأكَّد القرشي اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة، وأوقف الثلاثة تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحسب صحيفة سبق.
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