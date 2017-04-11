علقت إدارة التعليم في محافظة جدة الدراسة يوم غد الأربعاء في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ. وقالت إدارة تعليم جدة عبر حسابها الرسمي في تويتر “حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات وجه مدير تعليم جده بتعليق الدراسة يوم غد الأربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ١٤٣٨ هـ في جميع مدارس جدة وخليص ورابغ” بحسب صحيفة تبوك.
- تعليق الدراسة في مدارس جدة ورابغ وخليص وجميع فروع جامعة الملك عبدالعزيز
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