جددت معلمات مطالباتهن لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لإيجاد حلول تتناسب مع ظروفهن والتزاماتهن الأسرية في شهر رمضان المبارك، ومنها تقديم الدوام إلى الساعة السادسة صباحاً بدلاً من العاشرة، حيث أوضحن أنَّ ذلك سيمكنهن من مشاركة أسرهن الإفطار والوصول إلى منازلهن في الوقت المناسب.
وأشرن إلى أنَّ العودة الساعة الحادية عشرة إلى المنزل أفضل من العودة إليه الساعة 2 بعد الظهر، موضحين أنَّ الكثير منهن يعملن في مدارس بعيدة ويحتجن إلى ساعات طويلة في الطريق قد تصل إلى 4 و5 ذهاباً وإياباً، لافتات أن البعض منهن سيصلن إلى منازلهن عند الخامسة عصراً وهو ما سيجعل المطاعم خياراً للإفطار في حال أصرت الوزارة على موقفها.
وأردفن: “نحن معلمات مكلفات بأداء الأمانة الموكلة إلينا، ولكن أيضاً في الوقت نفسه الكثير منا أمهات وربات بيوت ولديهن التزامات تجاه أبنائهن”.
وبحسب استطلاع أجراه أحد المواقع المتخصصة فإن 85% من المشاركين يرون بأن تقديم الاختبارات أمر ضروري، وكانت أنباء قد تم تداولها أمس عن صدور توجيه من وزير التعليم للنظر في تقديم الدوام إلى الساعة السادسة صباحاً في رمضان حيث حاولت “سبق” التأكد من صحة تلك المعلومات إلا أنها لم تجد رداً من قبل وزارة التعليم.
وحددت وزارة التعليم موعد بداية اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي في العاشرة صباح يوم الأحد التاسع من رمضان على أن يبدأ برنامج الاصطفاف الصباحي للأسبوع الأخير من الدراسة للبنين والبنات (في الفترة من 2-6 رمضان المقبل) في الساعة 9:45 صباحاً.
وكانت وزارة التعليم قد نفت في وقت سابق خبر تقديم الاختبارات في شهر شعبان وبداية إجازة نهاية العام الدراسي أول شهر رمضان المبارك، وأكد المتحدث الرسمي في تصريح لـ”سبق” عدم صحة الخبر “المختلق” وقال: “غير صحيح” بحسب صحيفة سبق.