أعلن متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ صباح اليوم، التوصل إلى مُسِن جدة، الذي احتجزه أبناؤه وقيّدوه بالسلاسل؛ لتقديم الرعاية وإنهاء وضعه المأساوي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت مدينة جدة قد شهدت واقعةً مأساويةً بعدما قام أبناء شخصٍ مُسِن باحتجازه والإغلاق عليه بسلاسل حديدية، وحرمانه الطعام في صورٍ تمّ تداولها على نطاقٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية..بحسب مزمز
تم تحديد موقع المسن، لتقديم العناية والرعاية له، وإنهاء وضعه المأساوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.