كشف العلماء عن أسوأ الطرق التي قد يموت بها البشر مع شرح عن كيفية مواجهتها ووصف للنهاية الحتمية.
وقد أمضى عالم الفيزياء، بول دوهيرتي، من كاليفورنيا والكاتب المستقل، كودي كيسي، العامين الماضيين في البحث عن عدد من المواقف المروعة التي ينتج عنها موت بشع للغاية، واستكشاف ما سيحدث للجسم البشري.
وفيما يلي أكثر السيناريوهات إثارة للاهتمام حول العالم، والأسوأ على الإطلاق لموت بشع للغاية وفقا لكل من دوهيرتي وكيسي:
1- الغرق أسفل خندق ماريانا:
يقع الخندق بالقرب من اليابان إلى الشمال وأستراليا إلى الجنوب وهو أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية، يبلغ عمقه أكثر من 36 ألف قدم، وبحسب دوهيرتي “إذا غرقت في خندق ماريانا فقد تموت قبل أن تصل إلى عمق سحيق”.
وأوضح دوهيرتي أن التجاويف التي تحتوي الهواء في الجسم؛ سوف تدمر من الداخل، ما قد يكون قاتلا، ولأنه لن يكون بداخل جسمك هواء، فإنك لن تطفو على السطح، وبذلك سيقوم “آكل عظام الحوت” في الأعماق بأكل جسدك.
2- أن تعلق في المصعد:
أوضح الدكتور دوهيرتي أنه إذا وجدت نفسك عالقا في المصعد، وبدأ بالسقوط فيجب عليك إسناد ظهرك ورأسك إلى الحائط لتشكيل خط مستقيم فهذا يساعدك على حماية عمودك الفقري من الإصابة.
لأنه إذا وقفت وسط المصعد فإن ذلك سيتسبب في إصابتك أو موتك لأن هذه المنطقة هي أكثر المناطق تعرضا للضغط.
3- الاقتراب من النجم النيوتروني:
النجم النيوتروني هو جرم سماوي، ينتج عن الانهيار الجاذبي لنجم ضخم ويصل حجمه إلى حوالي ثمانية إلى 15 مرة أكبر من شمسنا.
وقال دوهيرتي إنه عند الاقتراب من هذا النجم “ربما تُقتل على الأرجح بسبب الإشعاع الناتج عنه على مسافة قريبة تقدر بميل واحد”.
وأضاف “قوة المغناطيس ستمزقك”، حيث أن النجوم النيوترونية تملك مغناطيسا أقوى 100 مليار مرة من المغناطيس على الأرض.
4- القفز من خلال ثقب في الأرض:
إذا كنت تقفز من خلال ثقب في الأرض فسوف تستغرق 45 دقيقة للوصول إلى الجانب الآخر. ولكن إذا كانت الحفرة من القطب إلى القطب فسوف تُحرق حتى الموت قبل أن تصل إلى مركز الأرض “لأن مركز الأرض أكثر سخونة من سطح الشمس”.