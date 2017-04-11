أمهل مواطن في محافظة عفيف لصاً سرق دراجة هوائية مدة أسبوع؛ ليعيد الدراجة إلى مكانها، وإلا سيتقدم ببلاغ ضده إلى الشرطة، ويفضحه في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر المواطن صورة اللص الشاب بعدما طمس معالمها، مستغلاً توثيق عدسة كاميرا المراقبة المثبتة في المنزل للحادثة، موضحاً أن اللص سرق مع الدراجة بعض المواد الغذائية، وفقاً لصحيفة “سبق”.
وأشار إلى أنه منح السارق مهلة للستر عليه؛ شريطة التوبة وإرجاع المسروقات والتعهد بعدم ممارسة السرقة مرة أخرى، وإلا سوف يقدم الفيديو المسجل للشرطة.
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