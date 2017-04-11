أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن مركز العمليات الموحد (911) تلقى بلاغاً يوم الاثنين من مواطنة سعودية في العقد الرابع من عمرها عن دخول شخصين لمنزلهم في محافظة جدة وبحوزتهما سلاح نوع مسدس، وسكين وإدعائهما أن لديهما حزام ناسف.
وأوضح أنهم قاما باحتجاز زوجها من “جنسية عربية” والتهديد بقتله أو دفع (مليون ريال) لإخلاء سبيله، وأكد الناطق الإعلامي أن فرق دوريات الأمن بمحافظة جدة تمكنت من دخول المنزل والقبض عليهما بعد مقاومة رجال الأمن، ومحاولة الهرب وضبط بحوزتهما السلاح المسدس والسكين ومبالغ مالية من عدة عملات، وتبين أن أحدهما من جنسية آسيوية، والآخر من جنسية عربية..بحسب لجينيات
وأضاف أنه تأكد من خلال الإجراءات المتخذة أن الجانيين كانا على اتفاق مع زوج المبلغة ليتمكنوا من ابتزازها ليحصل الزوج على المبلغ، وقد اتخذت إجراءات الضبط اللازمة وأوقف الثلاثة تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام.