تتكشف يوما بعد يوم دوافع عملية الدهس التي نفذها أوزبكي بشاحنة على مجموعة من المارة السويديين بالعاصمة ستوكهولم.
وطلب المنفذ المفترض للاعتداء المشتبه تعاطفه مع الجهاديين، تغيير المحامي الذي كلف بالدفاع عنه وتعيين محام “سني”، وهو ما رفضه القضاء كما أفاد الاثنين مصدر قضائي.
ويشتبه في أن يكون رحمة عقيلوف (39 عاما) وهو عامل يقيم في البلاد بصورة غير مشروعة، صدم بعد ظهر الجمعة بشاحنة مسروقة حوالي 20 من المارة في الجادة التجارية الأكثر اكتظاظا في العاصمة السويدية، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و15 جريحا.
وذكرت صحف محلية نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق أن عقيلوف الذي أوقف بعد ساعات في مدينة مارستا الصغيرة في ستوكهولم اعترف بمسؤوليته خلال استجوابه معربا عن سروره لدهسه “كفارا”.
وفي رسالة إلكترونية إلى محكمة ستوكهولم تلقت “فرانس برس” نسخة عنها، أكد المحامي المكلف بالملف يوهان إريكسون أن موكله طلب “أن يعفى من مهامه وأنه يرغب في أن يدافع عنه محام سني بحجة أن محاميا مسلما هو من سيحرص على مصالحه على أفضل وجه”.
ورفضت القاضية مالو ليندبلوم هذا الطلب “لغياب أسباب كافية” وذلك في قرار خطي تلقته وكالة “فرانس برس”.
ويفترض أن يحال عقيلوف الثلاثاء الساعة 10,00 (08,00 ت غ) أمام قاض في هذه المحكمة لوضعه في الحبس الموقت.
والاثنين قال معاون مدير الشرطة الوطنية ماتس لوفينغ إن التحقيق قد يستغرق “عاما”.