باشرت كل من (الشرطة والدفاع المدني والبلدية) موقع خسف سيارة مواطن بالرياض بحي المعيزلية (ممر السهام).
وأكد شقيق مالك السيارة أن رجال الدفاع المدني والإشراف الوقائي باشروا الموقع صباح أمس، وقاموا بمعاينة الموقع، وفوجئوا في موقع الخسف ببيارة صرف ذات عمق كبير؛ فقاموا بتأمين الموقع في حينه، فيما باشرت البلدية قبل قليل الموقع.
وكان مواطن قد فوجئ فجر أمس أثناء خروجه من منزله بحي المعيزلية (شارع السهام) بالرياض بخسف في الشارع الذي يقع أمام منزله، وسقوط سيارته فيه بعد أن كان قد أوقفها مساء أمس الأول.
فيما ذكر المواطن أن الشارع الذي أوقف سيارته فيه كانت إحدى شركات المقاولات قد قامت بسفلتته بالكامل قبل أسبوع، إلا أنه فوجئ بوجود خسف في مكان وقوف سيارته؛ الأمر الذي استدعى سحب السيارة من مكان وقوفها باستخدام سيارة أخرى بحسب صحيفة سبق.