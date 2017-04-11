كثيرا ما يتداول عشاق كرة القدم رواتب وعقود اللاعبين، ولكن نادرا ما يتم تداول رواتب الحكام، على الرغم من أن منظومة التحكيم هي الأكثر تعرضا للنقد.
فيما يلي رواتب الحكام في الدوريات الأوروبية الكبرى:
يتقاضى حكم الساحة في الدوري الإنكليزي الممتاز 1400 دولار عن كل مباراة يقودها، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار، بينما يتقاضى الحكم المساعد 800 دولار عن كل مباراة.
في الدوري الإسباني (الليغا)، يتقاضى حكم الساحة 6400 دولار عن كل مباراة، بينما يحصل الحكم المساعد على مبلغ 2000 دولار.
في الدوري الإيطالي، يتقاضى حكم الساحة 3600 دولار عن كل مباراة، ويحصل الحكم المساعد على 1700 دولار.
في الدوري الألماني، يحصل حكم الساحة على 3500 دولار عن كل مباراة يقودها، ويتقاضى الحكم المساعد 1800 دولار.
في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يتقاضى حكم الساحة 3300 دولار عن كل مباراة.
بينما يحصل حكم الساحة في مباريات دوري أبطال أوروبا على 5300 دولار.
فيما تقاضى حكام نهائيات بطولة كأس العالم التي استضافتها البرازيل العام 2014، مبلغ 10 آلاف دولار عن كل مباراة، إضافة إلى مصروف يومي وصل إلى 200 دولار بحسب روسيا اليوم.