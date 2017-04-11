بدأت الجهات المعنيّة في تركيب كاميرات المراقبة على كورنيش جدة، وذلك لضبط جماح حالات التحرش إلكترونيًا ومنعًا لوقوع حالات اعتداء أو تحرش أو غيرها من القضايا.
وأكدت مصادر أنّ أمانة جدة انتهت من تركيب تلك الكاميرات والتي وُزعت بشكل متناسب على أجزاء واسعة من الكورنيش، وفي خطوة جديدة لرصد التجاوزات جنبًا إلى جنب مع تطبيق “كلنا آمن”.
الجدير بالذكر أنّ محافظة جدة، سجلت عددًا من حالات الاعتداء كان آخرها الاعتداء على رجل الأمن، فيما سجلت حالات من التحرش بالكورنيش من قَبل شباب قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبط المتحرشين بحسب صحيفة المواطن.
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