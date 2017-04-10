ضج موقع تويتر بحملة مناشدة بدأها صديقات الفتاة السعودية دينا, بعد هروبها من أهلها بداعي الهجرة إلى أستراليا, وعند نزولها ترانزيت في مطار الفلبين تم التحفظ عليها وسحب وثائقها وجوازها حيث قامت أسرتها بإبلاغ السلطات بهروبها كما زعمت، وقامت بالتواصل مع صديقتها لطلب المساعدة حيث أفادت صديقتها عبر تغريدة في حسابها بتويتر: “صديقتي هربت من اهلها وهي الحين بالفلبين واهلها مبلغين السفارة وماسكينها أحد يعرف كيف يساعدها؟ ردوا تكفون”

تابِع Moudhi @Moudhi90 #SaveDinaAli this is happening now in Philippines airport they want to send her back to people who wants to kill her @hrw @UN



358358 إعجابات

وتم تداول أنباء وصور من محادثات الفتاة مع صديقاتها, أن الفتاة هربت وبحوزتها مبلغ 200 ألف ريال اختلستها من أسرتها والتي ادعت بعض الناشطات أنها صورة مزيفة من أحد المحادثات المتداولة للفتاة..بحسب مزمز

وقامت الفتاة الهاربة أيضاً بنشر مقطع فيديو تتحدث فيه باللغة الإنجليزية و تطلب فيه المساعدة وأوضحت أنها في مطار الفلبين وإن السلطات قامت بالتحفظ على جواز سفرها وفي إنتظار أسرتها الحضور لاستلامها وأكدت أنها معرضة للقتل من جانب أسرتها ولذلك تطلب المساعدة واللجوء الى استراليا.

كما نفت في وقت لاحق اليوم دائرة الهجرة في خبر نشرته صحيفة فلبينية ينفي اعتقال امرأة سعودية في مطار نينوي اكينو في الفلبين, والذي ينافي ماجاء في الفيديوهات المتداولة من فجر اليوم الأثنين.