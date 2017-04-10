علمت مصادر مطلعة أن أمانة جدة وجهت إنذار نهائي رسمي الى رجل الأعمال المعروف صالح كامل تطالبه بتسديد مبالغ تتجاوز 226.6 مليون ريال خلال 15 يوم عمل من تاريخ الخطاب الذي ارسل قبل أيام، كقيمة حق انتفاعه من زوائد تنظيمية وشارع تقع ضمن قصره في حي الشاطئ في محافظة جدة والمقام منذ 35 عام تقريبا، حيث اشترى عام 1402 هـ مجموعة من الأراضي يخترقها شارع داخلي لبناء مسكنه الخاص في محافظة جدة وفقا لصحيفة مال.
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