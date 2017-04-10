شدد القانوني التونسي علي عباس، على أن عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، تنتظر عوض خميس لاعب فريق النصر الذي أمضى عقدين في وقت واحد.
وأكد عباس على إمكانية رفع الهلال قضية جديدة لدى غرفة فض المنازعات ضد عوض خميس والنصر للمطالبة بكامل قيمة العقد الذي وافق عليه لاعب الوسط، والتي سيدفعها عوض والنصر بالتضامن -بحسب رأي الخبير القانوني-.
ووفقا لموقع عين اليوم يرى المختص بقضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الإستئناف لن يفيد اللاعب بشئ؛ لإن الإيقاف لن يفعل إلا مع بداية الموسم المقبل.
يذكر أن عوض خميس حضر جلسة الاستماع التي أقيمت ظهر الأحد، في مقر لجنة الاحتراف ضمت الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال وسلمان القريني أمين عام النصر وتركي المسند مدير الاحتراف بنادي الهلال.
ووقع عوض خميس عقداً مع الهلال في فبراير الماضي، قبل أن يتراجع عنه بعد أقل من أسبوع ويمدد عقده مع أصفر الرياض لمدة 3 مواسم.
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