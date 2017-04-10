كشفت تحقيقات تجريها وكالة التحقيق الوطني الهندية، عن مفاجأة حول “أيان خان سلافي” (37 عامًا) قائد مجموعة ما يُسمى بـ”جنود الخلافة” الموالية لتنظيم داعش.
ووفقا لموقع عاجل ذكر موقع “mumbaimirror”، الاثنين (10 إبريل 2017)، أن التحقيقات التي أجرتها الوكالة الهندية حول هوية “سلافي”، لم تتوقع الحصول على هذه “الغنيمة الكبيرة”.
وساعدت المملكة في إلقاء القبض على زعيم تنظيم “جنود الخلافة في الهند”، الموالي لتنظيم داعش الإرهابي.
و”سلافي” كان مسؤولا عن تجنيد شباب هنود، وإرسالهم للمشاركة في القتال في صفوف التنظيم في سوريا.
وقامت المملكة بترحيل “سلافي” للاشتباه في تواصله مع جماعات إرهابية، بينما بادرت السلطات الهندية باعتقاله فور وصوله للهند.
وقالت الوكالة إن “سلافي” اعتاد استعمال اسم مستعار طيلة إقامته في المملكة، وأن اسمه الحقيقي “أمجد خان”.
وتوصلت الوكالة إلى أن أمجد هو المؤسس الفعلي لجماعة “جنود الخلافة في الهند” التي أصبحت ذراع تنظيم “داعش” في البلاد، ومكنت التنظيم من تنفيذ تفجيرات إرهابية في الهند.
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