قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، أرسل رسالة قوية وواضحة، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مفادها “تباً لك”.
إذ ضمن تحدثه عن “الغضب الأخلاقي” الذي يُثيره قتل الأطفال بصرف النظر عن الأسلحة المستخدمة، قال غراهام: “هناك اختلاف قانوني وليس أخلاقياً (فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية أو قنابل البرميل).. فالأم رضيعها ميّت في كلتا الحالتين. ولكن لدينا معاهدات موقعة في شتى أنحاء العالم تُفيد بأننا لن نسمح لأي أمة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما تتمحور حوله معاهدة الأسلحة الكيماوية.”
ووفقا لموقع CNN أضاف غراهام: “ولكنني سأقول الآتي، إذا قتلت الأطفال بالقنابل التقليدية، يُثير ذلك غضباً أخلاقياً. وهذا ما أعتقد أن الأسد يُخبر ترامب، عبر إقلاع الطائرات من قاعدة (الشعيرات)، تباً لك. وأعتقد أنه يرتكب خطاً فادحاً، لأنك إن كنت عدواً للولايات المتحدة، ولا تشعر بالقلق مما قد يفعله ترامب في أي يوم من الأيام، فأنت مجنون.”
وتأتي تصريحات غراهام بعدما تعرضت مدينة خان شيخون السورية لعدة غارات جوية، الجمعة والسبت، وفقا لما أكده نشطاء في المدينة، التي شهدت هجوما بالأسلحة الكيماوية، الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ودفع ترامب إلى توجيه ضربة صاروخية استهدفت قاعدة “الشعيرات” الجوية التابعة لنظام الأسد.
- يحتلها الوافدون بينما يتعطل الشباب بمؤهلاتهم.. العمري بالأرقام: 1.6 مليون وظيفة للسعوديين بإنتظار قرار فوري لتوطينها
- 35 ألف سعودية يدرسن في 60 دولة بالخارج
- التعليم تدرس مقترحا لتقديم موعد أداء الاختبارات في رمضان
- العمل تطالب المواطنين باستقبال عمالتهم المنزلية في المواعيد المحددة.. وتكشف عن غرامة حددتها نظير كل يوم تأخير
- قصة كفاح طبيب سعودي.. بدأ حياته حطاباً بالأسواق فأصبح من أكبر جراحي الوجه والفكين بالعالم
- مخالفات الصلاة تشكل أكثر من 70% من وقوعات الهيئة
- تحذير من تداول منشورات غير رسمية في المدارس
- الجبير في القاهرة لبحث ترتيبات قمة خادم الحرمين والرئيس السيسي
- بالصور: هنا ستكون أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهية بالعالم
- فيديو: ياترامب شبها فوق طهران.. شيلة سعودية إحتفاءٍ بقصفه للنظام السوري