طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل بضرورة التواجد في المواعيد المحددة لاستقبال عمالتهم المنزلية الوافدة بمختلف المطارات.
وحذر خالد أبو الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من تخلف أصحاب العمل عن استقبال العمالة المنزلية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة يتم إرسال العاملات إلى دور الإيواء المنتشرة في المناطق.
ونوهت الوزارة إلى فرض غرامة مالية على أصحاب العمل المتخلفين عن استقبال عمالتهم المنزلية قدرها 150 ريال عن كل يوم تقضيه العاملة في الدار.
وأوضح أبو الخيل أن المدة القصوى لبقاء العاملة بدار الإيواء لا تتجاوز 15 يوما، مؤكدًا أنه يتبع ذلك إجراء نقل كفالة العاملة إلى مستفيد آخر، وفقًا لـ “الوطن”.
من جانبه، بيّن الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا العتيبي أنه عند مضي 12 ساعة من عدم مراجعة صاحب العمل لاستلام العاملة المنزلية يتم تسليمها لمكتب رعاية شؤون العاملات بالمنطقة.
وقال العتيبي: “إن الجوازات أتاحت لأصحاب العمل التأكد من وصول القادمة للعمل، من خلال خدمات موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية، وفي حال عدم تمكنه من المراجعة لاستلامها يمكنه من حسابه عمل تفويض إلكتروني لمن يرغب بتسملها نيابة عنه”.
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